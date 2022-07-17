"الصحة": تسجيل 606 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 367 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 17 يوليو 2022، تسجيل 606 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 803764 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 367 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 787966 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9232 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 150 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 184 حالة إصابة جديدة، وجدة 100 حالة، والدمام 73 حالة، ومكة المكرمة 40 حالة إصابة جديدة، و35 في المدينة المنورة، و19 في أبها، وسجلت بريدة 12 حالة جديدة.
وتَصدرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 119 حالة، و52 حالة في جدة، و30 حالة في الدمام، و25 حالة في مكة المكرمة، و24 في المدينة المنورة، و11 في أبها.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 18098 فحصًا جديدًا.