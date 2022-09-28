المملكة والسنغال توقّعان اتفاقية تأسيس مجلس أعمال مشترك

وقال نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية: توقيع اتفاقية لتأسيس مجلس أعمال مشترك بين المملكة والسنغال يأتي ثمرة لجهود مستمرة وعمل مشترك وبرغبة سعودية سنغالية للارتقاء بحجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مبيناً أن المجلس سيضطلع بالعديد من الأنشطة التجارية والترويجية بشكل منهجي في مجال التجارة والاستثمار والخدمات والصناعات والتدريب والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من القطاعات المستهدفة في أجندة التعاون الاقتصادي، كما سيوفر المجلس منصة لرجال الأعمال السعوديين والسنغاليين للتعريف والترويج لأنشطتهم وإقامة شراكات تجارية.