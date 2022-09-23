فرضية حية للإطفاء وإنقاذ محتجزين.. "المدني" يشارك بـ"فعاليات الداخلية 92"

تشارك المديرية العامة للدفاع المدني في فعاليات وزارة الداخلية "عز الوطن"؛ احتفالًا باليوم الوطني 92 من خلال تنوع الجهود والمشاركة بعدد من الفعاليات؛ ومنها ركن الأنشطة التفاعلية، وركن الآليات القديمة التراثية، وركن الآليات الحديثة.
وشهدت الفعاليات حضورًا كثيفًا من الجمهور للاطلاع على محتويات المعرض والذي يضم مشبهات للحوادث الميدانية، بالإضافة إلى مجموعة من الآليات القديمة التي تحاكي ماضينا، وآخر ما توصلت له الدفاع المدني من تطور في الآليات والتي تواكب النهضة العمرانية والحضارية.
وقد استعرضت فرق من الدفاع المدني في فرضية حية مع كل الجهات الأمنية المشاركة في عمليات الإطفاء وإنقاذ المحتجزين، والتي تحاكي عملهم الميداني في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.