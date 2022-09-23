فرضية حية للإطفاء وإنقاذ محتجزين.. "المدني" يشارك بـ"فعاليات الداخلية 92"

وشهدت الفعاليات حضورًا كثيفًا من الجمهور للاطلاع على محتويات المعرض والذي يضم مشبهات للحوادث الميدانية، بالإضافة إلى مجموعة من الآليات القديمة التي تحاكي ماضينا، وآخر ما توصلت له الدفاع المدني من تطور في الآليات والتي تواكب النهضة العمرانية والحضارية.