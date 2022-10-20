بعد 12 يومًا من وفاته... دفن جثمان طفل باص القطيف ووالده يكشف سبب التأخير

وعن سائق الحافلة قال والد الطالب: السائق لازال محتجزًا لدى الجهات الأمنية والتحقيق في القضية مستمر، ولابد من كشف الحقائق، مؤكدًا أن كل من تسبب في هذه الحادثة سوف يكون محل تساؤل وسوف يُحاسب وفق النظام والقانون، سواء السائق أو مشرفة الباص أو غيرها،م فهذه أمانة للأسف لم تُصن.