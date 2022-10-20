بعد 12 يومًا من وفاته... دفن جثمان طفل باص القطيف ووالده يكشف سبب التأخير

وارت بلدة حلة محيش، التابعة لمحافظة القطيف اليوم الخميس، طفل الروضة حسن الشعلة صاحب الخمسة أعوام الثرى في مقبرة بلدة حلة مجيش الواقعة بين الحلة وبلدة الجارودية، بعد 12 يومًا من وفاته اختناقًا داخل باص نقل طلاب.
وأكد هاشم الشعلة، والد الطفل في تصريح لـ"سبق" أن تأخير استلام الجثمان كان بسبب الإجراءات الرسمية في الجهات المعنية واليوم أبلغونا باستلام الجثمان.
وذكر والد الطفل حسن: قمنا اليوم باستخراج تصريح دفن وورينا جثمان الطفل حسن الثرى، وعن سائق الحافلة قال: السائق لازال موقوفًا لدى الجهات المختصة والتقرير الشرعي النهائي لم نقم باستلامه إلى الآن .
هذا وقد كشف لـ"سبق" والد الطالب المتوفي هاشم الشعلة في حافلة مدرسية بمحافظة القطيف في تصريح سابق لـ"سبق" أن جثمان الطفل "حسن" 5 أعوام تحول للطب الشرعي ولم يتم استلام الجثمان إلى الآن، فيما أكد أن الجثمان سيتم تحويله للمستشفى بعد الطب الشرعي، وسيتم دفن جثمان طفله بعد استلامه من المستشفى مباشرة .
وعن سائق الحافلة قال والد الطالب: السائق لازال محتجزًا لدى الجهات الأمنية والتحقيق في القضية مستمر، ولابد من كشف الحقائق، مؤكدًا أن كل من تسبب في هذه الحادثة سوف يكون محل تساؤل وسوف يُحاسب وفق النظام والقانون، سواء السائق أو مشرفة الباص أو غيرها،م فهذه أمانة للأسف لم تُصن.
وطالب والد الطالب بإنهاء مسلسل الإهمال في باصات الطلاب والطالبات التي راح ضحيتها أطفال أبرياء، وعن حال أسرة الطالب بعد الحادثة قال والد الطالب: لم نستوعب الحادثة إلى الآن، فالجميع متأثر بهذا الحادث، مقدمًا شكره لتعليم الشرقية لوقفتهم وتقديم واجب العزاء في وفاة الطالب حسن الشعلة.
هذا وقد توفي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، اختناقًا بعد نسيانه في حافلة خاصة مستأجرة في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية من قبل سائق الحافلة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم تعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص لـ"سب " أن الحالة وقعت نتيجة نسيان سائق الحافلة الخاصة المستأجرة من عدم التأكد من وجود أي طالب داخلها.
وقال الباحص إن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية بمتابعة مدير عام التعليم د. سامي العتيبي وجهت بتشكيل فريق عمل يقوم بزيارة المدرسة ومتابعة الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وأعرب الباحص عن تعازي كافة أسرة تعليم الشرقية وحزنها الشديد لوفاة الطفل حسن، داعية الله له بالمغفرة والرحمة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ويربط على قلوبهم.