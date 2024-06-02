"أبناء إنسان" يقدمون واجب العزاء للزميل المبارك في وفاة والدته

قام قسم العلاقات والبرامج بجمعية "إنسان"، بصحبة عدد من الأبناء يرافقهم المشرف حسن الهديان، مساء أمس السبت؛ بتقديم واجب العزاء والمواساة للزميل أحمد بن إبراهيم المبارك، مدير العلاقات العامة بـ"سبق" وإخوانه وكافة أفراد الأسرة، في وفاة والدتهم رحمها الله في منزلهم بالرياض.
واستقبلهم الزميل أحمد وأشقاؤه بحضور الزميل الإعلامي خالد بن أحمد المدخلي، والفنان حسن آل خيرات من وزارة الإعلام، والعميد محمد أحمد المدخلي، والفنان عبدالله المبارك من وزارة الإعلام.
من جهته أعرب الزميل أحمد المبارك عن سعادته الكبيرة بهذه الزيارة التي لها أثر كبير في مواساة ذوي الفقيدة، وكانت بلسمًا من أبناء "إنسان" ووفاء من الجمعية للمشاركة في تخفيف مصاب الفقيدة رحمها الله، مرحّبًا بهم ومقدمًا شكره وتقديره للأبناء والجمعية على هذه المبادرة غير المستغربة من الجمعية، وفاءً وعملًا إنسانيًّا نبيلًا.