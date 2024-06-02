"أبناء إنسان" يقدمون واجب العزاء للزميل المبارك في وفاة والدته

من جهته أعرب الزميل أحمد المبارك عن سعادته الكبيرة بهذه الزيارة التي لها أثر كبير في مواساة ذوي الفقيدة، وكانت بلسمًا من أبناء "إنسان" ووفاء من الجمعية للمشاركة في تخفيف مصاب الفقيدة رحمها الله، مرحّبًا بهم ومقدمًا شكره وتقديره للأبناء والجمعية على هذه المبادرة غير المستغربة من الجمعية، وفاءً وعملًا إنسانيًّا نبيلًا.