تنبيه لمتداولي التذاكر خارج "webook".. "موسم الرياض": سنلاحق "غرينتا هب" قانونياً

وفي التفاصيل، أوضحت الإدارة أنه "إشارة إلى قيام بعض منصات بيع التذاكر بعديد من التجاوزات المتعلقة بشراء وإعادة بيع تذاكر فعاليات موسم الرياض، في انتهاك لحقوق الملكية الفكرية ومخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات؛ تؤكد إدارة موسم الرياض أنها ستقوم بملاحقة منصة (غرينتا هب) قانونيًا".