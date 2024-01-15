تنبيه لمتداولي التذاكر خارج "webook".. "موسم الرياض": سنلاحق "غرينتا هب" قانونياً

نبّهت إدارة موسم الرياض، كل مَن يقوم بتداول تذاكر موسم الرياض خارج المنصة الرسمية والوحيدة لبيع التذاكر "webook”، بأنها ستتخذ الإجراءات المناسبة لعمليات البيع غير النظامية، وأنها ستقوم بمُلاحقة منصة "غرينتا هب" قانونيًا، في إطار حفاظها على حقوق الموسم وزواره.
وفي التفاصيل، أوضحت الإدارة أنه "إشارة إلى قيام بعض منصات بيع التذاكر بعديد من التجاوزات المتعلقة بشراء وإعادة بيع تذاكر فعاليات موسم الرياض، في انتهاك لحقوق الملكية الفكرية ومخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات؛ تؤكد إدارة موسم الرياض أنها ستقوم بملاحقة منصة (غرينتا هب) قانونيًا".
وأضافت: "في الوقت الذي يخلي فيه موسم الرياض مسؤوليته تجاه أي عملية شراء للتذاكر خارج إطار منصة webook، تؤكد إدارة الموسم حرصها الشديد أن تكون فرصة الحصول على تذاكر فعالياتها متاحة للجميع، مشددة على أن منصة webook هي المنصة الرسمية الوحيدة لشراء وإعادة بيع التذاكر لفعاليات موسم الرياض".