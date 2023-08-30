إغاثي "الملك" يوزّع أكثر من 49 طنًّا من السلال الغذائية في باكستان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 49 طنًّا، و875 كيلوجرامًا من السلال الغذائية في منطقة دادو بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 3.675 فردًا من الفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا في المناطق المتضرّرة بالفيضانات.