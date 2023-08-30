إغاثي "الملك" يوزّع أكثر من 49 طنًّا من السلال الغذائية في باكستان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 49 طنًّا، و875 كيلوجرامًا من السلال الغذائية في منطقة دادو بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 3.675 فردًا من الفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا في المناطق المتضرّرة بالفيضانات.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول حول العالم.
يأتي هذا فيما قدَّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة؛ خدماتها العلاجية لـ200 مستفيد خلال الفترة من 2 حتى 8 أغسطس 2023م.
وراجع عيادةَ مكافحة الأمراض الوبائية 59 مستفيدًا، وعيادةَ الطوارئ 29 مستفيدًا، وعيادةَ الباطنية 96 فردًا، وعيادةَ الصحة الإنجابية 16 حالة، وراجع عيادةَ التوعية والتثقيف مستفيدان.
وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسمَ الخدمات التمريضية 67 مريضًا، ونُفّذ نشاطان للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ184 فردًا، فيما راجع قسمَ الجراحة والتضميد 3 أشخاص.