رئاسة شؤون الحرمين تُكثّف جهودها التوعوية داخل المسجد الحرام

من جانبه أفاد وكيل إدارة إعداد المحتوى التوعوي يوسف بن عبدالوهاب أبابطين، أن الإدارة استعدت قبل الإجازة بوقت كافٍ بتأمين المراكز التوعوية بالمحتوى التوعوي الرقمي والورقي، والتأكد من جاهزيتها بالمحتوى التوعوي، وقد حرصت على المساندة التوعوية الميدانية في المراكز التوعوية.