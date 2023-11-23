بداية اليوم والشهر والبرد.. "الزعاق": الأجرام السماوية لها دلائل حسابية عند العرب

أوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، أن الأجرام السماوية لها دلائل حسابية، فعند العرب يعني شروق الشمس بداية اليوم، ورؤية القمر بُعَيد مغيبها يدل على بداية الشهر، ورؤية الثريا مع مغيب الشمس دليلٌ على بداية البرد.