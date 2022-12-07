مغردون يتداولون نموذج إجابة لاختبار أعدته معلمة وتوفيت قبل تصحيحه

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على نطاق واسع صورة لنموذج إجابة لاختبار نهائي لإحدى المواد الدراسية، الذي أُقيم اليوم الأربعاء، وجهَّزته معلمة، وتعرضت بعده لحادث مروري مروع خلال الإجازة الماضية، وتوفيت فيه هي وزوجها وأولادها وعاملتها.
وكانت معلمة الدراسات الاجتماعية، الأستاذة أمل معدي، قد أعدت الاختبار النهائي اليوم الأربعاء، وقدَّر الله ألا تصححه بعد أن تعرضت لحادث مروع على طريق الرين، وتوفيت فيه هي وزوجها وأولادها وعاملتها المنزلية.
كما تداول مغردون صورًا لسلال ومواد غذائية، كانت قد جهزتها المعلمة أمل معدي للمحتاجين قبل سفرها ووفاتها.
وكانت المعلمة أمل معدي قد توفيت هي وزوجها وخمسة من الأبناء والبنات، إضافة إلى عاملة منزلية من الجنسية الفلبينية، في حادث على طريق وادي الدواسر- الرين، عندما كانت قادمة من أبها إلى الرياض لقضاء الإجازة الماضية.