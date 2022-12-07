مغردون يتداولون نموذج إجابة لاختبار أعدته معلمة وتوفيت قبل تصحيحه

وكانت المعلمة أمل معدي قد توفيت هي وزوجها وخمسة من الأبناء والبنات، إضافة إلى عاملة منزلية من الجنسية الفلبينية، في حادث على طريق وادي الدواسر- الرين، عندما كانت قادمة من أبها إلى الرياض لقضاء الإجازة الماضية.