"المياه الوطنية" تتجاوب مع شكوى مواطن بتأكيدها إيصال المياه لقريته عبر محطة "أشياب الشعيبة" 

تجاوبت شركة المياه الوطنية مع شكوى مواطن بقرية طفيل شمال محافظة الليث، بعد أن التقاه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز أثناء زيارته للمحافظة الأحد الماضي، مؤكدة أنها ستقدم الخدمة عبر محطة التعبئة (أشياب الشعيبة) وفق القنوات الرقمية على مدار الساعة.
بدأت القصة عندما تقدم المواطن بشكوى لنائب أمير منطقة مكة المكرمة تتلخص في عدم وجود مياه في قرية طفيل، ليحيل نائب أمير منطقة مكة المكرمة شكواه بشكل مباشر وفوري إلى رئيس القطاع الغربي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الزهراني، موجهاً بضرورة حلها وإنهاء معاناة سكانها، لتعلن الشركة إثر ذلك أنها ستقدم الخدمة عبر محطة التعبئة (أشياب الشعيبة) حيث يمكن للمستفيدين طلب صهاريج المياه من خلال قنوات الشركة الرقمية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وفق خطوات ميسرة، إضافة إلى إمكانية الحصول على الصهاريج أيضاً عند زيارتهم موقع المحطة (الأشياب).
وأضافت الشركة: " فيما يتعلق بقرية الطفيل شمال محافظة الليث، سوف يتم خدمة سكانها ومدهم بالمياه المحلاة من خلال محطة التعبئة (أشياب الشعيبة)، حيث أتاحت الشركة للعملاء إمكانية الحصول على صهاريج المياه ".
ونوهت الشركة إلى أنها تعمل على تنفيذ مشاريعها المائية والبيئية وفق برامج وخطط إستراتيجية بناءً على الأولويات المتبعة، داعية عملاءها الكرام في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار التواصل معها عبر قنواتها الرسمية، سواء من خلال تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa).
يذكر أن نائب أمير منطقة مكة المكرمة حرص على أن يرافقه خلال زياراته للمحافظات مديرو القطاعات الحكومية لتعزيز التواصل المباشر بينهم وبين سكان المحافظات بما يُسهم في تلبية احتياجات المواطنين والحل الفوري لما قد يواجهونه من تحديات في الخدمات المقدمة لهم.