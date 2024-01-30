"المياه الوطنية" تتجاوب مع شكوى مواطن بتأكيدها إيصال المياه لقريته عبر محطة "أشياب الشعيبة" 

بدأت القصة عندما تقدم المواطن بشكوى لنائب أمير منطقة مكة المكرمة تتلخص في عدم وجود مياه في قرية طفيل، ليحيل نائب أمير منطقة مكة المكرمة شكواه بشكل مباشر وفوري إلى رئيس القطاع الغربي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الزهراني، موجهاً بضرورة حلها وإنهاء معاناة سكانها، لتعلن الشركة إثر ذلك أنها ستقدم الخدمة عبر محطة التعبئة (أشياب الشعيبة) حيث يمكن للمستفيدين طلب صهاريج المياه من خلال قنوات الشركة الرقمية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وفق خطوات ميسرة، إضافة إلى إمكانية الحصول على الصهاريج أيضاً عند زيارتهم موقع المحطة (الأشياب).