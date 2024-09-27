تحديد معيار منشآت المجموعة "16" لـ"الربط والتكامل" من الفوترة الإلكترونية

وأضافت الهيئة: أن المرحلة الثانية "مرحلة الربط والتكامل"، تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى "مرحلة الإصدار والحفظ"؛ من أبرزها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع نظام فاتورة، وإصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة، كما بيّنت أن الإلزام بالمرحلة الثانية "الربط والتكامل" يتمّ بـشكل تدريجي وعلى مجموعات، على أن تبلغ الهيئة المجموعات اللاحقة على نحو مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.