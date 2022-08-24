"الأرصاد": هطول أمطار رعدية ورياح وتدنٍ في الرؤية على جازان وعسير والباحة ومكة والأجزاء الساحلية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وتصل إلى 50 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.