رياض خلّابة تجذب المتنزهين.. "بواكير الربيع" تُلقي بحسنها شرقي تبوك

وشهدت الأسواق والمتاجر والمحلات الخاصة ببيع مستلزمات الرحلات والتخييم بالمنطقة، حراكًا تجاريًّا لافتًا مع حلول فصل الربيع، التي بدورها حرصت على توفير مختلف مستلزمات الرحلات من خيام وأدوات طهي ومصادر للطاقة التي تعتمد على الطاقة الشمسية، إضافة لإبراز جديدها من حيث الفكرة والحجم والجودة ومرونة التخزين وخفة الوزن كالخيام وحقائب التخزين والجلسات الأرضية ومواقد النار والسواتر وأدوات إعداد الطعام.