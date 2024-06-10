"مدل بيست" تفوز بجائزة"جلوبي" الذهبية عن فئة صناع التغيير في قطاع الإعلام والترفيه لعام 2024

فازت "مدل بيست"، الشركة السعودية الرائدة في الترفيه الموسيقي، بجائزة "جلوبي" الذهبية العالمية عن فئة صناع التغيير في قطاع الإعلام والترفيه، تقديراً لدورها الإبداعي في بناء شركة متكاملة في قطاع الترفيه الموسيقي تتمحور حول دعم الفنانين في الصناعة الناشئة.
وقالت لجنة الجائزة في إعلان الفائزين في دورتها السنوية الرابعة للعام الجاري إن "جوائز جلوبي" تكرم المبدعين من الشركات والمنظمات والأفراد الذين يقودون التغيير الإبداعي ويصنعون نقلات نوعية من خلال تطوير وتقديم حلول مبتكرة في الصناعات والقطاعات التي تشكل مستقبل الأعمال.
وتضم الجائزة ثلاث فئات، هي الذهبية والفضية والبرونزية، وتغطي تسع برامج ومسابقات في قطاعات مختلفة للأعمال بهدف تكريم المنظمات والأفراد الذين حققوا نجاحًا ملحوظًا من خلال الابتكار والتأثير في مجالات تخصصهم.
وقال رمضان الحرتاني، الرئيس التنفيذي لمدل بيست: "نحن فخورون بفوزنا بجائزة "جلوبي" الذهبية العالمية في صناعة الإعلام والترفيه. تُعَد هذه الجائزة تقديرًا لدورنا في تحقيق تأثير إيجابي في قطاع الترفيه الموسيقي وتعزيز الاقتصاد الإبداعي. ونود أن نعرب عن جزيل شكرنا لخبراء المجال والمتخصصين الذين شاركوا في التقييم من مختلف أنحاء العالم"
وأضاف الحرتاني: "يأتي هذا التكريم تأكيدًا على الجهود المبذولة والتفاني الذي يتحلى به فريقنا وشغفنا في مجال عملنا".
وتمنح "جوائز جلوبي" المرموقة سنوياً في عدة فئات، تشمل جانب الإعلام والترفيه والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وإنجازات القيادات النسائية في قطاع الأعمال.