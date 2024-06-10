"مدل بيست" تفوز بجائزة"جلوبي" الذهبية عن فئة صناع التغيير في قطاع الإعلام والترفيه لعام 2024

وقالت لجنة الجائزة في إعلان الفائزين في دورتها السنوية الرابعة للعام الجاري إن "جوائز جلوبي" تكرم المبدعين من الشركات والمنظمات والأفراد الذين يقودون التغيير الإبداعي ويصنعون نقلات نوعية من خلال تطوير وتقديم حلول مبتكرة في الصناعات والقطاعات التي تشكل مستقبل الأعمال.