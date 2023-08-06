محليات
بلدية محايل تواصل إزالة التعديات لتطوير الحزام الدائري
بما يتوافق مع خطة إزالة التشوهات البصرية وتحسين المدن
تواصل إدارة الشؤون الفنية ببلدية محايل، أعمال إزالة التعديات على خطوط التنظيم المتعارضة مع تطوير الحزام الدائري.
وقال رئيس بلدية محايل سعيد بن علي حافظ، لـ"سبق": إن البلدية تواصل عملها لإزالة كل التعديات، ومن بينها التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المتعارضة مع تطوير الحزام الدائري للمحافظة.
لما يشهده من كثافة تجارية وتنظيم المحلات التجارية، بما يتوافق مع التخطيط المكاني والخطة الوطنية لإزالة التشوهات البصرية وتحسين المدن.
ولفت "حافظ"، إلى أن البلدية شرعت في تنفيذ مشروعات أنسنة المدن وتطويرها، بما يتواكب ويتماشى مع توجهات القيادة مشيرًا إلى أن ذلك يحظى بدعم أمير عسير الأمير تركي بن طلال، ومتابعة أمين المنطقة المهندس عبدالله الجالي.