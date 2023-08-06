بلدية محايل تواصل إزالة التعديات لتطوير الحزام الدائري

ولفت "حافظ"، إلى أن البلدية شرعت في تنفيذ مشروعات أنسنة المدن وتطويرها، بما يتواكب ويتماشى مع توجهات القيادة مشيرًا إلى أن ذلك يحظى بدعم أمير عسير الأمير تركي بن طلال، ومتابعة أمين المنطقة المهندس عبدالله الجالي.