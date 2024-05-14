مُختصون يطالبون بإنشاء مجلس تنسيقي للتثقيف والوقاية وميثاق عمل أخلاقي لتوعية الشباب

وناقشت الورشة التي عُقدت بمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، ونظّمتها جمعية التوعية الوقائية للشباب (شامخ) وشارك فيها نخبة من المختصين والباحثين في المجالات التربوية والصحية والشرعية والعلمية والأمنية والوقائية، وأدارها خبير تعزيز الصحة عضو جمعية "شامخ" الدكتور عبد الرحمن بن يحيى القحطاني؛ عدداً من أبرز المهددات التي تواجه الشباب، كما ناقشت أولويات العمل التوعوي في مجال الوعي الوقائي الفكري والسلوكي للشباب، وأبرز التحديات التي تواجه التوعية الوقائية، والأخطاء التوعوية.