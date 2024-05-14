مُختصون يطالبون بإنشاء مجلس تنسيقي للتثقيف والوقاية وميثاق عمل أخلاقي لتوعية الشباب

أوصت ورشة عمل متخصصة لمناقشة مستهدفات الوعي الوقائي للشباب، بضرورة إنشاء مجلس تنسيقي للتخطيط للتوعية والوقاية، يهدف إلى توحيد وربط الجهود بين قطاعات الدولة المختلفة "الحكومية والخاصة الجهات غير الربحية" للخروج ببرامج وقائية مقننة ومركزة ومستمرة، إضافة إلى ميثاق أخلاقي لتقديم رسائل توعوية بعيدة عن السلبيات والأخطاء.
إضافة إلى ذلك، أوصت الورشة بالعمل على الاستفادة من الأعمال الدرامية لتقديم رسائل توعوية إيجابية بشكلٍ غير مباشر تخاطب العقل الباطن للمتلقي وترسخ لديه المفاهيم السليمة وتنبيهه ضد السلبيات، إضافة إلى تدريب الأسر على أساليب التربية الصحيحة التي تسهم -بإذن الله- في حماية أفرادها من المهدّدات والمخاطر التي قد تواجههم.
وناقشت الورشة التي عُقدت بمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، ونظّمتها جمعية التوعية الوقائية للشباب (شامخ) وشارك فيها نخبة من المختصين والباحثين في المجالات التربوية والصحية والشرعية والعلمية والأمنية والوقائية، وأدارها خبير تعزيز الصحة عضو جمعية "شامخ" الدكتور عبد الرحمن بن يحيى القحطاني؛ عدداً من أبرز المهددات التي تواجه الشباب، كما ناقشت أولويات العمل التوعوي في مجال الوعي الوقائي الفكري والسلوكي للشباب، وأبرز التحديات التي تواجه التوعية الوقائية، والأخطاء التوعوية.
ودعا المختصون إلى ضرورة تحديث أساليب ووسائل التثقيف للشباب، وأهمية حصر أولويات التوعية والبُعد عن العشوائية والإثارة السلبية، مؤكدين أن الشباب السعودي على قدرٍ من الوعي، ويحتاج إلى تكثيف ذلك وتعزيز قدراته وتطوير مهاراته، والتركيز على نشر مفهوم وثقافة مهارات الرفض لدى النشء.