6 آلاف ساعة تطوعية لطالبات معهد الحرم المكي خلال شهر رمضان بالمسجد الحرام

قدمت طالبات معهد الحرم المكي "6000" ساعة تطوعية بالمسجد الحرام، خلال شهر رمضان المبارك.
حيث ذكرت وكيل الرئيس العام لتمكين المرأة مرام بنت عبدالكريم المعطاني، أنه بالتعاون مع معهد الحرم المكي "50" طالبة من طالبات المعهد، قدمن الخدمات التطوعية داخل المسجد، بواقع "4" ساعات عمل يوميًّا لكل طالبة؛ حيث قدمت كل طالبة "120" ساعة طوال شهر رمضان المبارك.
وقالت المعطاني: الوكالة تقوم بالإشراف على طالبات معهد الحرم المكي المتطوعات، وتقوم بتوزيعهم في المواقع النسائية لتقديم الخدمات للقاصدات.
وبينت المعطاني أن هذه الخدمات تأتي بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لتمكين المرأة من المساهمة في عجلة التنمية.