6 آلاف ساعة تطوعية لطالبات معهد الحرم المكي خلال شهر رمضان بالمسجد الحرام

حيث ذكرت وكيل الرئيس العام لتمكين المرأة مرام بنت عبدالكريم المعطاني، أنه بالتعاون مع معهد الحرم المكي "50" طالبة من طالبات المعهد، قدمن الخدمات التطوعية داخل المسجد، بواقع "4" ساعات عمل يوميًّا لكل طالبة؛ حيث قدمت كل طالبة "120" ساعة طوال شهر رمضان المبارك.