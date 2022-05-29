6 أيام من التدريب.. برنامج "سفراء الصحة النفسية2" ينطلق بالرياض

وأوضحت المشرفة على برنامج سفراء الصحة النفسية الاختصاصية الاجتماعية ندى بنت عقاب بن عبود، أن البرنامج يهدف إلى تأهيل سفراء يمثلون الصحة النفسية في بيئات العمل، وتزويدهم بالمفاهيم والمعارف الأساسية بالصحة النفسية ورفع الوعي بها في منشآتهم، بالإضافة إلى التعرف على طريقة توجيه وإرشاد العاملين بالدعم النفسي المتاح في بيئة العمل أو خارجه، وتفعيل المناسبات المتعلقة بالصحة النفسية.