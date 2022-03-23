6 كوادر طبية جديدة بمستشفى الأفلاج.. وإشادة بجهود "الدوسري"

وأعلن تجمع الرياض الصحي الأول، أنه سعيًا للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين؛ تم انضمام استشاري أشعة تشخيصية وأخصائي جراحة وأخصائية طب وجراحة عيون، كذلك أخصائي تخدير وأخصائي جراحة عظام، وأخيرًا أخصائي جراحة مخ وأعصاب؛ جميعهم لمستشفى الأفلاج.

ودُعم المستشفى مؤخرًا بممرضتين في وحدة الغسيل الكلوي، والتنسيق جارٍ لاستقطاب أخصائيات في نفس الوحدة.