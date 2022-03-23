6 كوادر طبية جديدة بمستشفى الأفلاج.. وإشادة بجهود "الدوسري"

استقبل مستشفى الأفلاج العام مؤخرًا، 6 كوادر طبية جديدة في عدد من العيادات التي كان البعض منها مغلقًا منذ سنوات لعدم وجود كادر طبي بها.
وأعلن تجمع الرياض الصحي الأول، أنه سعيًا للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين؛ تم انضمام استشاري أشعة تشخيصية وأخصائي جراحة وأخصائية طب وجراحة عيون، كذلك أخصائي تخدير وأخصائي جراحة عظام، وأخيرًا أخصائي جراحة مخ وأعصاب؛ جميعهم لمستشفى الأفلاج.
ودُعم المستشفى مؤخرًا بممرضتين في وحدة الغسيل الكلوي، والتنسيق جارٍ لاستقطاب أخصائيات في نفس الوحدة.
يذكر أن عيادة المخ والأعصاب بمستشفى الأفلاج كانت مغلقة منذ سنوات لعدم توفر كادر طبي متخصص بها؛ الأمر الذي كان يكلف العديد من المرضى السفر لمستشفيات في المحافظات الأخرى.
ولقيت الجهود الكبيرة الذي يقوم بها مدير مستشفى الأفلاج العام الأخصائي أول فالح بن سعد الدوسري، إشادة وثناء من الأهالي؛ نظير اهتمامه الكبير وعمله الدؤوب للرقي بالخدمات التي يقدّمها المستشفى للمرضى والمراجعين، والحرص على توفير الكوادر الطبية والتمريضية للمستشفى.