6 مناطق متضررة.. فرق مكافحة تزايد أعداد قرود البابون تبدأ أعمالها

بدأت فرق المسح الميداني لـ "برنامج تقييم أضرار تزايد أعداد قرود البابون وإيجاد الحلول"، الذي أطلقه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، نشاطاتها الميدانية في 6 مناطق متضررة بمشاركة علماء وخبراء محليين ودوليين.
وأطلق المركز أخيراً "برنامج تقييم أضرار تزايد أعداد قرود البابون"، الذي يهدف إلى تقييم الأضرار الناتجة عن تزايد أعدادها في المواقع السكنية والزراعية، وإيجاد الحلول المناسبة للحدّ من هذه الأضرار.
ويُجري المركز دراسات لاحتواء المشكلة، حيث تأتي هذه التحركات للحدّ من الأضرار التي تحدثها قرود (البابون) في بعض المناطق، ولاسيما بعض الوجهات السياحية جنوب وجنوب غربي المملكة، وما تسبّبه من آثار سلبية بيئية واجتماعية وصحية واقتصادية، إذ يعكف المركز على إعداد خططٍ متكاملة وحملات توعوية لمعالجة المشكلة التي تواجهها الأهالي والزوّار، وتشكل خطراً على مرتادي الطرق السريعة والأحياء السكنية والحدائق العامة والمدرجات الزراعية، مما يؤدي إلى تكوين صورة ذهنية مشوّهة للوجهة السياحية التي تعيش في محيطها، وتأثيرات أخرى على السلامة العامة.