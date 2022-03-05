60 متحدثًا من 20 دولة.. غدًا انطلاق فعاليات منتدى المياه السعودي

يرعى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز انطلاق منتدى المياه السعودي في دورته الثانية، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الفترة "6-8" مارس 2022م، بفندق هيلتون بمدينة الرياض.
ويأتي تنظيم وإقامة المنتدى السعودي في دورته الحالية بالعاصمة الرياض ليلقي الضوء على أبرز الجهود المبذولة من قبل قيادة المملكة، أيدها الله، والتوجهات المستقبلية لقطاع المياه بالمملكة ضمن الاستراتيجية الوطنية للمياه، ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويسعى المنتدى لتحقيق حزمة من الأهداف، يأتي على رأسها تعزيز التنمية المستدامة لقطاع المياه، وتبادل الخبرات لتحقيق استدامة المياه والتنمية، وتحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وكذلك جذب واستقطاب الاستثمارات لقطاع المياه، والعمل على زيادة المحتوى المحلي وتطوير تقنيات المياه وتوطينها، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص والجهات المجتمعية؛ لمواجهة التحديات المقبلة للاستدامة المائية.
ويشارك في المنتدى، الذي يتضمن معرضًا مصاحبًا متخصصًا بمشاركة عدد من الجهات والشركات المحلية والدولية ذات العلاقة بقطاع المياه؛ أكثر من 60 متحدثًا محليًا ودوليًا من أكثر من 20 دولة حول العالم، بالإضافة إلى 24 جهة لعدد من القطاعات، والمنظمات، والهيئات، والجمعيات المحلية والعالمية.
ويشتمل المنتدى على عدد من حلقات ورش العمل والجلسات النقاشية، تتضمن مناقشة مفاهيم المحاسبة المائية للإدارة المستدامة للمياه والسياسات والخطط التنموية لقطاع الري، واقتصاديات المياه، وأفضل المعايير في إعادة استخدام المياه واستخدام مياه البحر المحلاة في الغرض الزراعي، ورفع كفاءة وترشيد المياه، مع تعزيز الاستفادة من مصادر المياه التقليدية.
ويناقش المنتدى خلال فعالياته عدة محاور مهمة؛ من ضمنها التقنيات الواعدة في تحلية وتنقية المياه والتطورات في التطبيق التجاري لمحطات التحلية والتنقية، وتحسين جودة مياه الشرب، والاستثمار في قطاع المياه والفرص الواعدة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.