60 متحدثًا من 20 دولة.. غدًا انطلاق فعاليات منتدى المياه السعودي

ويشارك في المنتدى، الذي يتضمن معرضًا مصاحبًا متخصصًا بمشاركة عدد من الجهات والشركات المحلية والدولية ذات العلاقة بقطاع المياه؛ أكثر من 60 متحدثًا محليًا ودوليًا من أكثر من 20 دولة حول العالم، بالإضافة إلى 24 جهة لعدد من القطاعات، والمنظمات، والهيئات، والجمعيات المحلية والعالمية.