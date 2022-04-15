60 مطوفًا يعملون في المسجد الحرام

وأشار إلى أن المطوف يشرح الأعمال الواجب فعلها عند دخول المسجد الحرام ما يستحب وما يكره وما يجب، و إيضاح فضل الطواف حول الكعبة المشرفة، وما يجب أن يفعله الطائف حول الكعبة المشرفة، وما يستحب ويجب أن يفعل بين الصفا والمروة، وفضلهما والتحلل بعد العمرة، وماء زمزم وفضله.