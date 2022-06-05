600 كم بتكلفة مليارين.. رحلة في إنجازات الطرق ومشاريعها بالباحة

وفي هذا العام، اعتمدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية ميزانية الطرق في منطقة الباحة بقيمة إجمالية بلغت 444 مليون ريال، وتضمنت عددًا من المشاريع الجديدة متمثلةً بمشروع استكمال طريق الحويل -المليح- وراخ بمحافظة العقيق، ومشروع استكمال طريق العبدالحميد -الوحشة - البويرة - العشيرة بمحافظة قلوة، ومشروع صيانة أداء طرق الباحة -بلجرشي- الطائف، ومشروع صيانة أداء طرق المخواة - قلوة - المجاردة، ومشروع صيانة أداء طرق مكة المكرمة - الطائف - الباحة، إضافةً إلى إعادة ترسية لمشروع استكمال الجزء السادس من الطريق الدائري الذي يصل إلى مستشفى الملك فهد، ومشروع استكمال ازدواج الجزء الواقع بمنطقة الباحة من طريق المخواة - المجاردة.