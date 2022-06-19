"600" مرشد لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة في مكتب إرشاد الحافلات

وأوضح أن رحلة المرشد تبدأ عند وصول الحافلة واستلام بياناتها، ومن ثم استكمال كافة الإجراءات الخاصة بها في دقائق معدودة حسب حالة الذروة داخل المحطات، ومن ثم يتم استلام "إثبات المغادرة" والانطلاق بعد ذلك لمقر سكن الحجاج على مسار الرحلة الإلكتروني التابع لوزارة الحج والعمرة، الذي تتم متابعة مساره لحظة الانطلاق وحتى الوصول عبر شاشات لوحية ذكية في مركز المتابعة والتحكم "أرشدني" الخاص بالمكتب.