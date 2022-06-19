"600" مرشد لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة في مكتب إرشاد الحافلات

جند مكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج بمكة المكرمة أكثر من "600" مرشد تم تدريبهم وتأهيلهم لتقديم الخدمات المميزة لضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1443هـ بمكة المكرمة.
وأوضح مدير المكتب عبدالله سندي أن استعدادات موسم حج هذا العام انطلقت منذ وقت مبكر؛ حيث تم وضع الخطط التشغيلية بما يتواكب مع توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن، مبينًا أن المكتب يعمل بكوادر بشرية سعودية مؤهلة ومدربة؛ حيث تم تقديم الدورات التدريبية والتأهيلية للإداريين والمرشدين، إضافة إلى تخصيص أماكن مهيأة ومجهزة لتجمعهم داخل المحطات الخارجية لاستقبال حافلات الحجيج وتقديم الخدمة لهم.
وأفاد بأن المكتب يعمل بمنظومة رقمية متطورة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 وتسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن، لافتًا النظر إلى أنه تم دعم المرشدين بأجهزة لوحية ذكية تبلغ 66 جهازًا تعمل بنظام الخرائط الجغرافية الدقيقة التي تستخدم في رحلة إيصال حافلة الحجاج لحظة الوصول للمحطات الخارجية وحتى إيصالها لمقر السكن بآلية ذكية تضمن إيصال الحافلة في الوقت الزمني المحدد.
وأوضح أن رحلة المرشد تبدأ عند وصول الحافلة واستلام بياناتها، ومن ثم استكمال كافة الإجراءات الخاصة بها في دقائق معدودة حسب حالة الذروة داخل المحطات، ومن ثم يتم استلام "إثبات المغادرة" والانطلاق بعد ذلك لمقر سكن الحجاج على مسار الرحلة الإلكتروني التابع لوزارة الحج والعمرة، الذي تتم متابعة مساره لحظة الانطلاق وحتى الوصول عبر شاشات لوحية ذكية في مركز المتابعة والتحكم "أرشدني" الخاص بالمكتب.