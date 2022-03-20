600 مليار و30 جهة.. الرياض تواعد 1000 مشروع في منتدى المستقبل

ويُعد اقتصاد المملكة من أقوى وأكبر الاقتصاديات على مستوى العالم العربي من حيث عدد وقيمة المشاريع؛ حيث يعتمد اقتصاد المملكة على مجموعة من القطاعات التي تلعب دورًا هامًّا في الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ في الربع الثالث ما يصل إلى 804.9 مليارات دولار لعام 2021م، ومنها قطاع المقاولات الذي يعد ثاني أكبر القطاعات غير النفطية، وله ارتباط مباشر بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.