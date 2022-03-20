600 مليار و30 جهة.. الرياض تواعد 1000 مشروع في منتدى المستقبل

ينطلق، غدًا الاثنين وعلى مدار يومين، في العاصمة السعودية الرياض، منتدى المشاريع المستقبلية في نسخته الرابعة، الذي يشارك فيه أكثر 30 جهة من القطاعين الحكومي والخاص؛ لاستعراض أكثر من 1000 مشروع بمختلف الأحجام وبقيمة تتجاوز 600 مليار ريال.
ويهدف المنتدى إلى خلق منصة تفاعلية لربط ملاك المشاريع من جهات حكومية وخاصة مع المقاولين والمهتمين، لاستعراض تفاصيل مشاريعهم، وآلية التأهيل والمنافسة عليها، ويُنتظر أن يحضر المنتدى أكثر من 2000 زائر ما بين مقاولين ومهتمين بالمجال، سيتعرفون من خلاله على تفاصيل المشاريع الضخمة المطروحة، والتقدم لها، والتعرف على آلية المنافسة عليها.
ويُعد اقتصاد المملكة من أقوى وأكبر الاقتصاديات على مستوى العالم العربي من حيث عدد وقيمة المشاريع؛ حيث يعتمد اقتصاد المملكة على مجموعة من القطاعات التي تلعب دورًا هامًّا في الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ في الربع الثالث ما يصل إلى 804.9 مليارات دولار لعام 2021م، ومنها قطاع المقاولات الذي يعد ثاني أكبر القطاعات غير النفطية، وله ارتباط مباشر بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.