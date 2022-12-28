رئيس لجنة المقاولين بغرفة مكة: العمارة المائلة آيلة للسقوط.. ويجب التحرُّك فوراً

أكّد شيخ طائفة المقاولين ورئيس لجنة المقاولين بغرفة مكة المكرّمة، إبراهيم عبدالرؤوف أمجد بن حسين، أن العمارة المائلة على أخرى بالمنطقة المركزية بمكة المكرّمة؛ آيلة للسقوط، وذلك استناداً إلى خبرته كمقاول لضعف التربة أو تسرُّب مياه جوفية تحت القواعد.