رئيس لجنة المقاولين بغرفة مكة: العمارة المائلة آيلة للسقوط.. ويجب التحرُّك فوراً

أكّد شيخ طائفة المقاولين ورئيس لجنة المقاولين بغرفة مكة المكرّمة، إبراهيم عبدالرؤوف أمجد بن حسين، أن العمارة المائلة على أخرى بالمنطقة المركزية بمكة المكرّمة؛ آيلة للسقوط، وذلك استناداً إلى خبرته كمقاول لضعف التربة أو تسرُّب مياه جوفية تحت القواعد.
وقال "ابن حسين"، إن وجود العمارة المائلة قد يؤثر في العمارة المجاورة، مما يستلزم اتخاذ قرار فوري من الأمانة والدفاع المدني.
وكانت أمانة العاصمة المقدّسة قد كشفت، على لسان متحدثها، أنها وقفت على حالة عمارة سكنية مائلة على مبنى آخر جوارها، وسط المنطقة المركزية في حي الحفاير بمكة المكرّمة.
وأشارت إلى تشكيل لجنة من الأمانة للوقوف على حالة المبنى بالتعاون مع لجنة مكوّنة من عدة جهات مختصّة، الدفاع المدني، وزارة الحج، الجهات الأمنية، ووزارة السياحة.
وكان مقطع فيديو متداول قد أظهر عمارة مكوّنة من عدة طوابق مائلة على مبنى آخر جوارها.