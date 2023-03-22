أمير الشرقية يؤكد أهمية تنمية الممارسات السلوكية المعززة للذوق

وقال "الدبل": تزخر شريعتنا الإسلامية بالعديد من التوجيهات والآداب التي تحثنا على التحلي بالذوق العام، كذلك عناصر الثقافة السعودية والتي رغم اختلاف مناطقها اجتمعت على العديد من العادات والتقاليد التي تتضمن سلوكيات وممارسات ذوقية حميدة تعكس حقيقة الهوية السعودية الأصيلة، كما تسعى الجمعية إلى إبراز أفضل الممارسات الإيجابية لدى الأفراد والمؤسسات في تبني قيم الذوق العام.