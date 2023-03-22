أمير الشرقية يؤكد أهمية تنمية الممارسات السلوكية المعززة للذوق

استقبل أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري لجمعية الذوق العام الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس إدارة جمعية "الذوق العام" المهندس محمد الدبل، يرافقه أعضاء المجلس الفخري ومديري الدوائر الحكومية المعنية.
وأكد أمير الشرقية، خلال تدشينه أربعة برامج نوعية للجمعية تحت مظلة مبادرة "وطن الذوق"، أهمية تعزيز القيم والأخلاق الإسلامية والمعايير الاجتماعية السعودية.
كما أكد أهمية العمل على تنمية الممارسات السلوكية المعززة للذوق في البيئة المجتمعية، والمساهمة في بناء قيم الذوق العام والمواطنة لدى كل الأفراد والمنظمات والجهات الاعتبارية، متمنيًا للقائمين على المبادرة وبرامجها النوعية التوفيق وأن ينعكس أثرها على كل شرائح المجتمع.
من جهته، قدّم رئيس مجلس إدارة جمعية الذوق العام المهندس محمد الدبل، الشكر لأمير المنطقة الشرقية ونائبه؛ لحرصهما واهتمامهما بدعم رسالة الجمعية وأهدافها، والتي تؤكد على تعزيز القيم الإسلامية والمعايير الاجتماعية السعودية في انتهاج الذوق العام كأسلوب حياة.
وقال "الدبل": تزخر شريعتنا الإسلامية بالعديد من التوجيهات والآداب التي تحثنا على التحلي بالذوق العام، كذلك عناصر الثقافة السعودية والتي رغم اختلاف مناطقها اجتمعت على العديد من العادات والتقاليد التي تتضمن سلوكيات وممارسات ذوقية حميدة تعكس حقيقة الهوية السعودية الأصيلة، كما تسعى الجمعية إلى إبراز أفضل الممارسات الإيجابية لدى الأفراد والمؤسسات في تبني قيم الذوق العام.
وقال مدير عام جمعية "الذوق العام" عبدالعزيز المحبوب: إن مبادرة "وطن الذوق" مواكبة للتطلعات الوطنية ورؤية المملكة 2030، في إيجاد مجتمع حيوي له قيمة الراسخة، والبرامج والمبادرات المستقبلية الطموحة.
وتابع: تشتمل المبادرة على برامج: "ذوقيات المساجد" "بيوت المتقين"، ويستهدف تثقيف مرتادي المساجد حول آداب المسجد من خلال تعزيز مجموعة من السلوكيات الحسنة بين جموع المصلين، والمتعلقة بالمرافق في المساجد.
و"ذوقيات المنتزهات والحدائق" "متنفس"، ويستهدف توعية مرتادي المتنزهات والحدائق حول السلوكيات والممارسات الذوقية في هذه المرافق، و"القيادة بذوق" والذي يعزز ذوقيات العلاقة والتعامل والتفاعل بين قائدي المركبات المختلفة والمبنية على الاحترام والتقدير والمرونة والإيثار.
بالإضافة إلى برنامج " ذوقيات وافد"، ويسعى لتعريف العمالة الوافدة بالذوقيات العامة المرتبطة بالقيم الإسلامية وثقافة المجتمع السعودي، والأطر التشريعية المتعلقة بذلك.
من جانب آخر العمل على تثقيف المجتمع حول ذوقيات التعامل معهم، وتدشين مشروع "مدن الذوق" انطلاقًا من مرحلته الأولى في مدينة الجبيل الصناعية.
كما قال عبدالعزيز المحبوب: إن الجمعية تتوسع في الأعمال التنفيذية لبرنامج "سفراء الذوق" والذي يستهدف في المرحلة الحالية القطاع الصحي بشكل خاص وواسع، خاصةً مزودي الخدمات وموظفي الخطوط الأمامية في مجال ذوقيات التعامل مع العملاء؛ لتعزيز وتحسين تجربة المستفيدين من خدمات هذه المؤسسات.
بالإضافة لاستهداف ما يربو على 140 منشأة صحية، بالتعاون مع تجمع الشرقية الصحي؛ سعيًا لتطوير الممارسات السلوكية لدى الطلاب من خلال توعيتهم بالذوقيات المرتبطة بمجالات الحياة المتعددة.
وأكد أن جميع هذه البرامج ترتكز على قيمنا الإسلامية وثقافتنا السعودية، كما تراعي النظم والتشريعات في المملكة العربية السعودية.