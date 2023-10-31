ملكية العلا تختار "مهندسًا عالميًّا" لتصميم "معهد الواحة الزراعي"

ويعد المصمم الفرنسي فرانسيس كيري، أحد أبرز المصممين المعماريين في العالم؛ حيث نال مؤخرًا جائزة الهندسة المعمارية ضمن جوائز "بريميوم إمبريال" لعام 2023، إضافة إلى عدد من الجوائز العالمية ومنها جائزة "الآغا خان"، نظير تميزه في تصميم عدد من المشروعات في عدد من الدول ومنها بوركينافاسو والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وأوغندا.