"إغاثي الملك سلمان" يسيّر أولى طلائع الجسر البحري الإغاثي السعودي إلى السودان

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليًا.