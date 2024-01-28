"معًا لتكن مكة أجمل".. حملة أطلقتها أمانة العاصمة المقدسة لإزالة الملصقات العشوائية

وأوضحت الأمانة أن المبادرة، تم تنفيذها في شمال وشرق منطقة العتيبية بمكة المكرمة؛ داعية إلى الإسهام الفاعل في الحفاظ على المظهر العام، وتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية، ومساندة جهود الأمانة في المحافظة على المظهر الحضاري للشوارع والمباني والمرافق العامة والخاصة.