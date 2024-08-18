أهمّ 7 أسئلة شائعة حول "الضمان المصنعي والإضافي" تجيب عنها "التجارة"

وعن شمولية الضمان ملحقات الأجهزة، فإنه وفق تنظيم سياسة الشركة الصانعة والوكيل التجاري، وضمان ملحقات الأجهزة وما إذا كانت تتبع الضمان العام أو استثنائها من ذلك لكونها من الملحقات الاستهلاكية، ويشترط أن تتمّ إفادة المستهلك بذلك بشكل واضح ومفهوم.