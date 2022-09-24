محافظ "منشآت": نواصل العمل لجعل المملكة في الصدارة رياديًّا

وقال محافظ "منشآت": "نستذكر في هذه الذكرى الغالية على قلب كل مواطن، مسيرة العز والرفعة والتنمية التي شهدتها بلادنا الغالية منذ التأسيس على يد الملك عبد العزيز، طيب الله ثراه، وحتى العصر الزاهر الذي نعيش فيه اليوم؛ حيث نلمس الآن النتائج الكبرى التي تحققت في وطننا العزيز، وتصدره بين الأمم ولله الحمد".