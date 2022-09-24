محافظ "منشآت": نواصل العمل لجعل المملكة في الصدارة رياديًّا

رفع محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المكلف، سامي بن إبراهيم الحسيني؛ خالص التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله، وللحكومة الرشيدة والشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ92 للمملكة، سائلًا المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحقّق لبلادنا المزيد من التقدم والازدهار.
وقال محافظ "منشآت": "نستذكر في هذه الذكرى الغالية على قلب كل مواطن، مسيرة العز والرفعة والتنمية التي شهدتها بلادنا الغالية منذ التأسيس على يد الملك عبد العزيز، طيب الله ثراه، وحتى العصر الزاهر الذي نعيش فيه اليوم؛ حيث نلمس الآن النتائج الكبرى التي تحققت في وطننا العزيز، وتصدره بين الأمم ولله الحمد".
وأضاف: "ونحن نحتفل هذه الأيام بيومنا الوطني وأمجادنا الزاهرة؛ فإننا ننظر إلى المستقبل بكل تفاؤل؛ إذ نسير في ظل الرؤية وعرّابها سمو ولي العهد، ونحن في "منشآت" مستمرون في العمل الدَّؤوب لجعل المملكة في مصافّ الدول الأولى لدعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، والقيام بدورنا في قصة النجاح العظيمة التي يعيشها وطننا".