"إغاثي" الملك يسلّم شهادة الموافقة الأولية للعمل الخارجي لجمعية رفاق لرعاية الأيتام بحائل

ويأتي منح هذه الشهادة إنفاذًا للتوجيهات الكريمة بزيادة مساهمة القطاع غير الربحي بشكل فعّال في مختلف المجالات؛ ومنها تفعيل دوره بالمشاركة في العمل الإنساني والإغاثي الخارجي، وتعزيز التعاون المشترك والإستراتيجي بين القطاعات؛ للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.