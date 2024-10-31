"إبداع جازان 2025".. أكثر من 26 ألف طالب وطالبة ينافسون في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي

وأضافت أن معرض إبداع جازان 2025 أقيم على تنافس طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في المجالات العلمية، وذلك من خلال المشاريع العلمية الفردية التي قدمت وفقًا للضوابط وتم تحكيمها من قبل لجنة التحكيم المكونة من أكاديميين ومختصين من جامعة جازان في مجالات علمية مختلفة وفق الشروط والمعايير المحددة، وذلك للمشاركة بمشاريع معرض إبداع جازان في تصفيات المعارض المركزية للمناطق، ثم إلى تصفيات معرض العلوم والهندسة الذي من خلاله يتم ترشيح المشاريع المميزة إلى المشاركة في المسابقات الدولية والعالمية كمعرض العلوم والهندسة (آيسف).