"إبداع جازان 2025".. أكثر من 26 ألف طالب وطالبة ينافسون في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع جازان 2025م، والذي رعاه أمير جازان ودشنه نائبه يوم أمس الخميس في المركز الحضاري بمدينة جيزان.
وأوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أن معرض إبداع جازان شهد زيارات من طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، بهدف نشر ثقافة الأولمبياد وتحفيز الطلبة على المشاركة فيه، وقدم الموهوبون والموهوبات شرحًا لطلاب وطالبات المدارس عن مشاريعهم العلمية.
وبينت أن المعرض اشتمل على 60 مشروعًا علميًا تضم مجالات علمية متنوعة، منها مجال الكيمياء الحيوية وعلم الأحياء الحسابية والمعلوماتية وعلوم النبات وعلم المواد والرياضيات، وعلم الأحياء الدقيقة والعلوم الاجتماعية والسلوكية، ونظم البرمجيات والهندسة الطبية الحيوية والهندسة البيئية وعلوم الأرض والبيئة والكيمياء وعلوم الحيوان والروبوتات والأجهزة الذكية والفيزياء والفلك والتقنيات الهندسية والأنظمة المدمجة، وعلم الأحياء الخلوية والجزئية والطب الحيوي والعلوم الصحية والطاقة والعلوم الطبية الانتقالية.
وأضافت أن معرض إبداع جازان 2025 أقيم على تنافس طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في المجالات العلمية، وذلك من خلال المشاريع العلمية الفردية التي قدمت وفقًا للضوابط وتم تحكيمها من قبل لجنة التحكيم المكونة من أكاديميين ومختصين من جامعة جازان في مجالات علمية مختلفة وفق الشروط والمعايير المحددة، وذلك للمشاركة بمشاريع معرض إبداع جازان في تصفيات المعارض المركزية للمناطق، ثم إلى تصفيات معرض العلوم والهندسة الذي من خلاله يتم ترشيح المشاريع المميزة إلى المشاركة في المسابقات الدولية والعالمية كمعرض العلوم والهندسة (آيسف).
يذكر أن عدد المسجلين في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي 2025م بلغ 26,708 طلاب وطالبات من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، حيث بلغ المسجلون من تعليم جازان 9,001 طالب، بنسبة%343، و10,105 طالبة بنسبة %385، فيما بلغ المسجلون من تعليم صبيا 3,028 طالبًا، بنسبة%151، و4,574 طالبة بنسبة%228.