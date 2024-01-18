منظومة علمية صارمة.. "البحوث في جامعة حائل" نافذة لخدمة المملكة والمنطقة

وكان شرط عرض الجدوى من البحث أو الدراسة، النتائج المحتملة لحل مشكلة أو الإسهام في تنمية المنطقة، والتراكم العلمي المعرفي والمؤهلات والخبرات للفريق، وعدم تكرار كامل البحث أو جزء منه في مماثل سابق، وقابلية الدراسة للاختبار في الميدان في المنطقة وليس نظرياً أو مسحاً سطحياً؛ حيث الاعتماد على خيارات علمية عدة ومختلفة للاختبارات والدراسات والاستبانات واستطلاعات الرأي هي من أهم الشروط التي حرص عليها "الشريف"؛ وذلك لضمان دور الجامعة في المساهمة الفعلية على أرض الواقع في تنمية وتطوير منطقة حائل، لتكون المنطقة من المناطق الريادية من خلال الجامعة على المستوى الإقليمي والدولي.