منظومة علمية صارمة.. "البحوث في جامعة حائل" نافذة لخدمة المملكة والمنطقة

برزت جامعة حائل خلال 2023 في الأنشطة البحثية والعلمية والدراسات الميدانية التي تهم منطقة حائل أولاً، والمملكة ثانياً؛ وذلك من خلال الدعم والحرص الذي أولاه رئيسها الدكتور راشد الشريف، لهذا التوجه، وأشرك فيه جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وطلاب.
وعلمت "سبق" أن رئيس الجامعة كان صارماً جداً في تطبيق معايير البحوث المقدمة له، واستبعاد كل بحث أو دراسة يظهر عليه الضعف، وإتاحة الفرصة للتقدم في المستقبل شريطة تقوية نقاط الضعف.
وكان شرط عرض الجدوى من البحث أو الدراسة، النتائج المحتملة لحل مشكلة أو الإسهام في تنمية المنطقة، والتراكم العلمي المعرفي والمؤهلات والخبرات للفريق، وعدم تكرار كامل البحث أو جزء منه في مماثل سابق، وقابلية الدراسة للاختبار في الميدان في المنطقة وليس نظرياً أو مسحاً سطحياً؛ حيث الاعتماد على خيارات علمية عدة ومختلفة للاختبارات والدراسات والاستبانات واستطلاعات الرأي هي من أهم الشروط التي حرص عليها "الشريف"؛ وذلك لضمان دور الجامعة في المساهمة الفعلية على أرض الواقع في تنمية وتطوير منطقة حائل، لتكون المنطقة من المناطق الريادية من خلال الجامعة على المستوى الإقليمي والدولي.
وأكد "الشريف" خلال افتتاحه ملتقى البحث العلمي والابتكار الثاني، أن البحث العلمي أحد أبرز سمات التميز لجامعة حائل، وفقاً للمؤشرات والإحصائيات العالمية، وذلك لما شهدته الجامعة من مشاريع وبرامج ومبادرات ومؤشرات في مجال البحث العلمي، عكس حجم العمل والدعم المقدم للباحثين والباحثات، وترجم الخطط والتوجهات لدى الجامعة بأن تكون رائدة في مجال البحث العلمي، مؤكداً مواصلة الجامعة توجهها هذا من خلال الخطة الاستراتيجية للجامعة 2028.
ونوه "الشريف" بالدعم والاهتمام الكبير الذي يحظى به قطـاع التعليم الجامعي من قبل قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة من أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن آل سعود حفظهم الله.
وكان أمير منطقة حائل قد تسلم الاثنين الماضي الدراسة العلمية الميدانية لمواجهة متغيرات العصر والمتغيرات الاجتماعية والحد من آثارها على معدلات الجريمة في المنطقة والتي نفذتها جامعة حائل بإشراف وكالة الإمارة للشؤون الأمنية.
وكانت الجامعة قد نشرت 1578 ورقة علمية لباحثي الجامعة، ووقعت 4 اتفاقيات دولية ومحلية و283 مشروعاً بحثياً، واستحداث أربعة مراكز بحثية، ونشر 1275 ورقة بحث في المجلات العلمية Q1 وQ2.
وابتعثت الدراسات العليا بالجامعة خلال 2023، 299 مبتعثاً وعيَنت 187 ومنحت 1018 خريجاً وخريجة درجة الماجستير في مختلف تخصصات الجامعة، وفازت بمسابقة أفضل الأبحاث في مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا – (دوفات) 2024 الذي تم تنظيمه في مركز دبي التجاري العالمي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 9 - 11 يناير الحالي 2024.