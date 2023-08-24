51.4 مليار ريال.. انخفاض "الواردات السلعية" بالمملكة بنسبة 17.1%

تراجعت الواردات السلعية انخفاضًا في شهر يونيو 2023م بنسبة 17.1% بمقدار 10.6 مليارات ريال؛ وفقًا لتقرير التجارة الدولية لشهر يونيو الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس؛ حيث بلغت قيمتها 51.4 مليار ريال في شهر يونيو 2023م، مقابل 62.1 مليار ريال في شهر يونيو 2022م، كما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق مايو 2023م بمقدار 17.7 مليار ريال وبنسبة 25.6%.
وعلى صعيد الصادرات فقد سجلت أيضًا انخفاضًا بنسبة 39.7% في شهر يونيو 2023 عن شهر يونيو 2022م؛ حيث بلغت قيمة الصادرات السلعية 88.8 مليار ريال في شهر يونيو 2023م، منخفضة عن 147.1 مليار ريال في شهر يونيو 2022م.
وكشف التقرير عن تسجيل الصادرات البترولية انخفاضًا بمقدار 44.5 مليار ريال بنسبة 38.3%؛ حيث بلغت قيمتها 71.9 مليار ريال مقابل 116.4 مليار ريال في يونيو 2022م.
وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 79.1% في شهر يونيو 2022م، إلى 81.0% في شهر يونيو 2023م. فيما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر مايو 2023م بمقدار 10.0 مليار ريال وبنسبة.10.1%.
وسجلت الصادرات غير البترولية التي تشمل إعادة التصدير انخفاضًا بنسبة 45.0% عن شهر يونيو 2022م؛ حيث سجلت 16.9 مليار ريال مقابل 30.7 مليار ريال، وانخفضت الصادرات غير البترولية -باستثناء إعادة التصدير- إلى 46.1%؛ فيما انخفضت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 39.8% في نفس الفترة. وانخفضت قيمة الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) بمقدار 9.9 مليارات ريال، وبنسبة 36.8% بالمقارنة مع شهر مايو 2023م.
ولفت التقرير إلى أن المنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، تُعَد من أهم سلع الصادرات غير البترولية؛ حيث شكّلت 29.1% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد انخفضت عن شهر يونيو 2022م بنسبة 53.3% بمقدار 5.6 مليارات ريال، تليها "اللدائن والمطاط ومصنوعاتها" 27.4% من إجمالي الصادرات غير البترولية، والتي انخفضت بنسبة 48.3% بمقدار 4.3 مليارات ريال عن شهر يونيو 2022م.
في المقابل كانت أهم السلع المستوردة "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها"، والتي تشكل 20.2% من إجمالي الواردات، ثم "معدات النقل وأجزاؤها" وهي تشكل 18.2%من إجمالي الواردات.
وأبان التقرير أن نسبة الصادرات غير البترولية غير النفطية -شاملة إعادة التصدير- قد انخفضت في شهر يونيو 2023م؛ حيث بلغت نسبة الانخفاض 32.8% مقابل 49.5% في شهر يونيو 2022م؛ نتيجةً للانخفاض الكبير للصادرات غير البترولية؛ حيث بلغ 45.0%، مقابل الانخفاض في الواردات الذي بلغ 17.1%خلال تلك الفترة.
وأشار تقرير التجارة الدولية إلى أن قيمة صادرات المملكة إلى الصين بلغت 13.7 مليار ريال بنسبة 15.5% من إجمالي الصادرات في شهر يونيو 2023م؛ مما يجعل دولة الصين هي الوجهة الرئيسية للصادرات، تليها كوريا الجنوبية والهند، بقيمة 8.1 مليار ريال 9.2% من إجمالي الصادرات و7.7 مليار ريال 8.7% من إجمالي الصادرات على التوالي، وكانت كل من اليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وماليزيا، وفرنسا، وسنغافورة، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر 58.5 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 66.0% من إجمالي الصادرات.
وكانت قيمة الواردات من الصين 10.0 مليارات ريال أي بنسبة 19.5% من إجمالي الواردات في شهر يونيو 2023م؛ مما يجعل هذه الدولة تحتل المرتبة الأولى لواردات المملكة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، بقيمة 4.3 مليارات ريال أي بنسبة 8.4% من إجمالي الواردات و3.6 مليارات ريال بنسبة 7.0% من إجمالي الواردات على التوالي، وكانت كل من الهند، وسويسرا، وسنغافورة، وألمانيا، ومصر، وإيطاليا، وروسيا الاتحادية، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر 31.0 مليار ريال؛ وهو ما يمثل نسبة 60.3% من إجمالي الواردات.
ووفقًا لتقرير التجارة الدولية؛ فإن ميناء جدة الإسلامي يُعَد من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة بقيمة قدرها 12.9 مليار ريال؛ أي ما يعادل 25.1% من إجمالي الواردات في شهر يونيو 2023م، تليها المنافذ الرئيسية الأخرى وهي: ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بنسبة 16.6%، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 11.5% وميناء رأس تنورة بنسبة 10.0%، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة 7.4%.. وشكلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 70.5% من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.