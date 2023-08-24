51.4 مليار ريال.. انخفاض "الواردات السلعية" بالمملكة بنسبة 17.1%

وكانت قيمة الواردات من الصين 10.0 مليارات ريال أي بنسبة 19.5% من إجمالي الواردات في شهر يونيو 2023م؛ مما يجعل هذه الدولة تحتل المرتبة الأولى لواردات المملكة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، بقيمة 4.3 مليارات ريال أي بنسبة 8.4% من إجمالي الواردات و3.6 مليارات ريال بنسبة 7.0% من إجمالي الواردات على التوالي، وكانت كل من الهند، وسويسرا، وسنغافورة، وألمانيا، ومصر، وإيطاليا، وروسيا الاتحادية، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر 31.0 مليار ريال؛ وهو ما يمثل نسبة 60.3% من إجمالي الواردات.