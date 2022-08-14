النائب العام يوجه بالقبض على مطلق النار في احدى محافظات منطقة الرياض

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي، بشأن انتشار محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام شخص في احدى محافظات منطقة الرياض بإشهار سلاح من نوع رشاش، وإطلاق النار بعشوائية في مكان عام، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر؛ فقد أصدر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمراً بسرعة القبض على المذكور، استناداً للمادتين (١٥ و ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، وإحالته إلى النيابة المتخصصة لاستكمال إجراءات التحقيق بحقه.