عن حقوق الناس.. "الزهراني": هل "استلف" منك أحد مالاً و"سحب" على السداد؟

استهان كثير من الناس بأمر "الدَّين"

وفي مقاله "حقوق الناس (يا ناس)!" بصحيفة "المدينة"، يقول الزهراني: "إن مما استهان به كثير من الناس أمر (الدَّين)، هذا الأمر الذي ضاعت بسببه الكثير من الأموال، التي (أسعف) بها أصحابها من قصدهم؛ ليس لهم من هدف سوى (تفريج) كربة، ومد يد العون إلى حين مسيرة، ولكن بكل أسف كم من دائن لازال ينتظر السداد، ولسان حاله كواقف ينادي على أصحاب المقابر.. حيث لا حياة لمن تنادي، في تجاهل عجيب ممن جاء منكسر الخاطر، شاكي الظروف، ثم ما أن يحصل على مبتغاه حتى يدخل في (الغيبة)، التي قد ينسى مع طول أمدها الدائن دينه، وهي معاناة أسهمت في (فقد) الثقة بين الناس، ودخل الكثير في معاناة شكاوى المطالبة بالسداد، وهنالك من آثر أن يترك سداد ما له من حق ليوم الحساب.. فماذا عساه أن يفعل مع من أنكر أو من ليس لديه سوى المواعيد، ولم يسدد؟، أو ذلك الذي (شين وقوي عين) يستدين حقوق الناس ثم (يزعل) عليهم؟، أو ذلك الذي أطلقها يميناً بالله ضجت بها السماء منكراً لما في ذمته؛ ليخرج بذلك من فسحة السداد إلى ضيق يوم الحساب؟".