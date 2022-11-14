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بالفيديو.. رئيس إفتاء "علماء بالي" يُرحِّب بالأمير محمد بن سلمان داعيًا الله أن يحفظه ويرعاه

تزامنًا مع زيارة سمو ولي العهد لإندونيسيا لرئاسة وفد السعودية بقمة العشرين
بالفيديو.. رئيس إفتاء "علماء بالي" يُرحِّب بالأمير محمد بن سلمان داعيًا الله أن يحفظه ويرعاه
عبدالله العنزي
عبدالله العنزي

عبَّر رئيس الإفتاء في مجلس العلماء في بالي، الشيخ فوزي عبدالحميد باسلطانة، عن سعادته بقدوم ولي العهد الأمين، الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، مرحبًا به بأسمى آيات الترحيب في جزيرة بالي الإندونيسية، متمنيًا لسموه طيب الإقامة والتوفيق، وداعيًا الله أن يحفظ سموه ويرعاه من كل سوء.

وقال الشيخ باسلطانة: "نرحب بكم يا ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، ونحن سعداء بمجيئكم، وندعو الله أن يحفظكم".

وكان ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- قد غادر للمشاركة في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في بالي الإندونيسية، بتوجيه كريم من الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، بوصفه رئيسًا لوفد السعودية إلى القمة.

ومن المقرر أن يقوم سموه بتلبية دعوات عدد من الدول الآسيوية؛ إذ سيلتقي عددًا من قادتها ومسؤوليها؛ لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

محمد بن سلمان
ولي العهد
قمة العشرين في أندونيسيا
محمد بن سلمان في شرق آسيا 2022
الشيخ فوزي عبدالحميد باسلطانة

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