بالفيديو.. رئيس إفتاء "علماء بالي" يُرحِّب بالأمير محمد بن سلمان داعيًا الله أن يحفظه ويرعاه

عبَّر رئيس الإفتاء في مجلس العلماء في بالي، الشيخ فوزي عبدالحميد باسلطانة، عن سعادته بقدوم ولي العهد الأمين، الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، مرحبًا به بأسمى آيات الترحيب في جزيرة بالي الإندونيسية، متمنيًا لسموه طيب الإقامة والتوفيق، وداعيًا الله أن يحفظ سموه ويرعاه من كل سوء.