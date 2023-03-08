"مارينا اليخوت".. زوار عروس البحر الأحمر على موعد مع تجربة فريدة

ويضفي المشروع، الذي يقع على مساحة 112 ألف متر مربع، رؤية وهندسة جمالية على امتداد الواجهة البحرية بجدة، روعي في تصميمه استيعاب اليخوت الضخمة بأطوال تتجاوز 120 مترًا، ضمن بيئة عالمية المستوى، فضلًا عن تقديمه لخدمات إبحار مثالية، وجملة ومن الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترفيهية الفريدة.