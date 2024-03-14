شاهد من المدينة.. جهود كبيرة وتجهيزات لخدمة المعتمرين بـ"ميقات ذي الحليفة"

ورصدت "واس" الجهودَ التنظيمية التي تبذلها الجهات ذات العلاقة لخدمة الزائرين والمعتمرين بالجامع الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، من خلال تقديم خدمات الإرشاد والتوعية والتوجيه، وتوفير العربات للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، والإشراف على تنظيم توزيع سُفَر إفطار الصائمين في ساحة الجامع قبل موعد الإفطار، ومتابعة توفير سقيا المياه والأغذية في قسمي الرجال والنساء، والحفاظ على نظافة المكان، إلى جانب الخدمات الأمنية التي تُعنى بانسيابية حركة السير في محيط الجامع والطرق المؤدية إليه، وتنظيم اصطفاف الحافلات.