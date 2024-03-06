"ميديا ترتلز" شريك إبداعي للنسخة الثانية من معرض "فومكس"

في السادس من فبراير عام 2024، أعلنت مجموعة ميديا ترتلز، عن انضمامها كشريك إبداعي للنسخة الثانية من معرض "مستقبل الإعلام فومكس"، الذي أقيم من 19 إلى 21 فبراير 2024.
وجاءت هذه الخطوة في إطار تعزيز شراكة المنتدى السعودي للإعلام مع القطاعات العامة والخاصة، كما ساهمت في تطوير المحتوى المقدم في فومكس؛ مما أدى إلى تفاعل أكبر من الحضور وإثراء تجربة الزوار.
واستعرض "فومكس" التجارب الحديثة في الصناعة الإعلامية، بما يواكب الإيقاع السريع للتحولات الإعلامية.
وتعتبر ميديا ترتلز شبكة للرؤى الإعلامية، وتضم تحت مظلتها مجموعة من الشركات المتخصصة في مجالات الصناعات الإعلامية، وتتميز بإمكانياتها الكبيرة في جذب الجمهور وتعزيز هوية العلامات التجارية؛ مما أضفى لمسة في تطوير قطاع الإعلام وتحقيق التقدم فيه.
وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة ميديا ترتلز، معاذ الحمامي، إلى أن المملكة العربية السعودية وجهةٌ جاذبة لكل القطاعات الإبداعية والمشاريع الريادية؛ مؤكدًا أن المشاريع النوعية والإبداعية التي قامت بها المملكة في الشرق الأوسط والعالم ساهمت في تعزيز الاقتصاد الموازي الإبداعي والحراك الإعلامي.
وأضاف "الحمامي" أن مجموعة "ميديا ترتلز" كانت -ولا تزال- تسعى لمواكبة هذا التطور وتشكيل مجتمع من المبدعين؛ حيث ساهم تنوع خبراتهم ومهاراتهم في دفع حدود صناعة الإعلام بشكل كبير ومُثرٍ.