"ميديا ترتلز" شريك إبداعي للنسخة الثانية من معرض "فومكس"

في السادس من فبراير عام 2024، أعلنت مجموعة ميديا ترتلز، عن انضمامها كشريك إبداعي للنسخة الثانية من معرض "مستقبل الإعلام فومكس"، الذي أقيم من 19 إلى 21 فبراير 2024.