"الاتحاد السعودي": تمكين الهجن المتعثرة من إعادة السباق في الشوط التالي

وقال رئيس نقطة البداية سليم مسعود الجهني، اليوم الأحد: إن المطايا التي تتعثر لحظة الانطلاقة يتم تمكينها من المشاركة في الشوط التالي، موضحًا أن هذه من التسهيلات التي يراعيها اتحاد الهجن.