"السواحة" يلتقي برواد الأعمال السعوديين المشاركين في برنامج "multiverse" بوادي السيليكون

الجدير بالذكر أن برنامج "Multiverse" يشمل في نسخته الثانية 10 شركات وطنية ناشئة، ويقدم حزمة من البرامج لمساعدتهم على توسيع أعمالهم وبناء الشراكات والوصول إلى المجتمعات الريادية والاستثمارية في وادي السليكون، والذي من خلاله يسهم في تحفيز ريادة الأعمال الرقمية في المملكة.