"السواحة" يلتقي برواد الأعمال السعوديين المشاركين في برنامج "multiverse" بوادي السيليكون

الْتقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، اليوم في وادي السيليكون، بنخبة من رواد الأعمال السعوديين المشاركين في مسرعة "Tech Frontiers" التي يقدّمها مركز ريادة الأعمال الرقمية التابع للوزارة.
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اطلع خلال اللقاء على نماذج الأعمال المبتكرة المقدمة من رواد الأعمال السعوديين ورحلتهم التدريبية والإرشادية خلال تواجدهم في وادي السيليكون.
الجدير بالذكر أن برنامج "Multiverse" يشمل في نسخته الثانية 10 شركات وطنية ناشئة، ويقدم حزمة من البرامج لمساعدتهم على توسيع أعمالهم وبناء الشراكات والوصول إلى المجتمعات الريادية والاستثمارية في وادي السليكون، والذي من خلاله يسهم في تحفيز ريادة الأعمال الرقمية في المملكة.