"تقويم التعليم" توقّع اتفاقيةً لبدء الاعتماد المؤسسي لـ"الخبراء السعوديون للتدريب"

ويهدف الاعتماد المؤسسي إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية في تصنيف مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني؛ للارتقاء بجودة المخرجات والممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وزيادة التفاعل محليًّا ودوليًّا، ورفع مستوى كفاءة العمليات المؤسسية.