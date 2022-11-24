أمانة مكة: لا أضرار ناجمة عن أمطار العاصمة المقدسة.. والوضع تحت السيطرة

أكد المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني أن هطول الأمطار على العاصمة المقدسة لم يسفر عن وقوع أي أضرار، موضحًا أن الأمور تسير بشكل طبيعي، وأن الفرق الميدانية تباشر مهامها.
وقال زيتوني لـ"سبق" معلقاً على الأمطار التي هطلت على مكة المكرمة اليوم: استنفرت أمانة العاصمة المقدسة كل إمكانياتها وطاقاتها التشغيلية والآلية والبشرية للتعامل مع الأمطار المتوقعة على مكة المكرمة.
وأضاف: مكة المكرمة تحظى بوجود شبكة ضخمة لتصريف مياه الأمطار والسيول يبلغ طولها أكثر من 540 كلم تمتد تحت الأرض لتغطي جميع الأحياء والمخططات السكنية وهي في جاهزية تامه وتعمل بكفاءة عالية.
وأردف متحدث أمانة العاصمة المقدسة: شكلت الأمانة العديد من الفرق الميدانية التي تضمّ المهندسين والفنيين والمتخصصين للعمل على صيانة وتفقد الشبكة والتأكد من جاهزيتها للتعامل مع مياه السيول.
واختتم بالقول: حتى هذه اللحظة؛ تسير الأمور بشكل طبيعي، وفرق الأمانة جاهزة للتوجه لأي موقع بحسب ما تتلقى من بلاغات.