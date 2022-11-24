أمانة مكة: لا أضرار ناجمة عن أمطار العاصمة المقدسة.. والوضع تحت السيطرة

أكد المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني أن هطول الأمطار على العاصمة المقدسة لم يسفر عن وقوع أي أضرار، موضحًا أن الأمور تسير بشكل طبيعي، وأن الفرق الميدانية تباشر مهامها.