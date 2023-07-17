خلال أسبوع.. "مسام" ينزع 762 لغمًا في اليمن

كما استطاع فريق "مسام" نزع 3 ألغام مضادة للدبابات و8 ذخائر غير منفجرة في مديرية المضاربة بمحافظة لحج، كما نزع الفريق 75 لغمًا مضادًا للدبابات و245 ذخيرة غير منفجرة و6 عبوات ناسفة في مديرية مأرب بمحافظة مأرب، وفي محافظة شبوة تمكّن الفريق من نزع 8 ألغام مضادة للدبابات بمديرية عين، ونزع لغم واحد مضاد للأفراد و3 ذخائر غير منفجرة بمديرية عسيلان.