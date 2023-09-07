"عملية تكميم" جرّت مضاعفات.. تدخّل عاجل ينقذ حياة عشرينية بالرياض

وقد استوجبت الحالة التدخل الجراحي العاجل، عبر إجراء عملية دقيقة وناجحة باستخدام المنظار العلاجي، تم فيها عمل ثلاث فتحات جراحية في منطقة البطن بمقدار 1 سم لكل فتحة، لإزالة الالتصاقات، وسحب الصديد من البطن، ووضع أنابيب للتصريف وتحديد المشكلة ومنطقة التسريب، وبعد ذلك تم وضع دعامة من خلال المنظار عن طريق الفم.