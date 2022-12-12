"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة وزخات من البرد على مكة المكرّمة تشمل أجزاءها الساحلية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرّمة تشمل أجزاءها الساحلية، في حين تتهيّأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، الباحة، عسير؛ تشمل الأجزاء الساحلية منها، كما لا يُستبعد تكوُّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: حائل، المدينة المنوّرة، القصيم، الحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، ويُتوقع تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، الجوف، الحدود الشمالية.